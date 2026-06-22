AEMET y CSIC lanzan una plataforma estatal de consulta y análisis de información climática

La herramienta, gratuita y de libre acceso, reúne información sobre sequías, precipitaciones extremas y otros riesgos para apoyar la toma de decisiones.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han presentado la Plataforma Estatal de Servicios Climáticos , una nueva herramienta web de consulta y análisis que incorpora diez servicios climáticos y un almacén de datos abiertos.

La plataforma ofrece información visual e interactiva sobre fenómenos como las precipitaciones y temperaturas extremas, las sequías, el viento, la radiación solar, el peligro meteorológico de incendios o las condiciones agroclimáticas. Su acceso es libre y gratuito.

Diez servicios y datos desde 1961

El almacén integra datos climáticos desde 1961 hasta la actualidad. Mediante visores cartográficos, gráficos interactivos y herramientas de consulta, permite analizar el clima observado, seguir la evolución reciente de diferentes fenómenos, consultar predicciones estacionales y explorar escenarios futuros de cambio climático.

Los productos incluyen mapas, series temporales, periodos de retorno, categorías de severidad, tendencias, anomalías e indicadores de incertidumbre. Esta información está concebida para facilitar la evaluación de riesgos, la comparación entre territorios y el diseño de estrategias de adaptación.

La plataforma aspira a convertirse en un punto de referencia nacional para la consulta de información climática fiable y actualizada, integrando capacidades científicas, técnicas y operativas de distintas instituciones públicas.

Aplicación a la planificación hidrológica

Entre los ámbitos que podrán apoyarse en estos nuevos servicios figura la planificación hidrológica, junto con la agricultura, la energía, la salud, el turismo y la protección civil.

La herramienta busca transformar las variables climáticas en indicadores aplicables a las necesidades de cada sector, facilitando su incorporación a procesos de decisión públicos y privados. También dará soporte a las actuaciones del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y a futuras actualizaciones de los escenarios regionalizados disponibles en AdapteCCA.

El desarrollo ha corrido a cargo del personal investigador de la Plataforma Temática Interdisciplinar PTI+ Clima y Servicios del CSIC, con la colaboración de AEMET. El proyecto ha sido financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comisión Europea mediante fondos NextGenerationEU.