Canarias libera 4,4 M€ para obras hidráulicas en La Graciosa, Vallehermoso y El Cotillo

La modificación presupuestaria permitirá reforzar el abastecimiento, el saneamiento y la seguridad hidráulica en tres islas.

El Gobierno de Canarias ha aprobado una modificación presupuestaria de 4,4 millones de euros para financiar tres actuaciones hidráulicas en La Graciosa, La Gomera y Fuerteventura. Los fondos se destinarán a renovar la tubería de abastecimiento de La Graciosa, encauzar el barranco de Vallehermoso y mejorar el saneamiento y la depuración de El Cotillo.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas enmarca estos proyectos entre las actuaciones asumidas directamente por el Ejecutivo autonómico para corregir carencias estructurales en el ciclo del agua de las islas.

La Graciosa recibe la mayor partida

La modificación incorpora 2,3 millones de euros al proyecto de renovación de la tubería de abastecimiento de La Graciosa, que se sumarán a los 1,5 millones consignados en los presupuestos de 2026.

Esta actuación y el proyecto de saneamiento y depuración de la isla fueron declarados de interés general en enero de 2025. Su tramitación está condicionada por la especial protección ambiental de la zona en la que deben ejecutarse.

Financiación completa para Vallehermoso

Otros 1,4 millones permitirán completar la financiación del encauzamiento del barranco de Vallehermoso, en La Gomera. La obra tiene un presupuesto total de 4,1 millones de euros, de los que 2,7 millones ya estaban previstos en las cuentas autonómicas de este año.

El proyecto contempla cinco intervenciones destinadas a mejorar la seguridad del entorno y crear nuevos espacios públicos.

Continuidad para las obras de El Cotillo

El acuerdo reserva además 712.577 euros para las obras de saneamiento y depuración de El Cotillo, en Fuerteventura. Esta cantidad se añade a los 1,2 millones incluidos en el presupuesto de 2026 para mantener el avance de los trabajos durante el presente ejercicio.

El proyecto, valorado en más de tres millones de euros, busca completar y adaptar las infraestructuras de saneamiento y depuración del núcleo a su actual realidad poblacional.