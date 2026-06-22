Canal de Isabel II inaugura en la EDAR de Arroyo Culebro un centro de innovación en agua y energía

Las instalaciones integran una planta de hidrógeno verde y un proyecto de biometano sintético a partir de agua regenerada y biogás.

Canal de Isabel II ha inaugurado su nuevo Centro de Innovación de Agua y Energía en la estación depuradora de aguas residuales Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, situada entre Pinto y Getafe. Las instalaciones reúnen proyectos destinados a producir energía y nuevos combustibles renovables a partir del agua regenerada, el biogás y los residuos del proceso de depuración.

El centro ha sido inaugurado por Felipe VI y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dentro de los actos conmemorativos por el 175 aniversario de la empresa pública.

Hidrógeno verde producido con agua regenerada

Entre las nuevas infraestructuras destaca una planta de producción de hidrógeno verde que utiliza agua regenerada en lugar de agua potable. Su electrolizador, de 1 MW de potencia, se alimenta de las placas fotovoltaicas instaladas en la depuradora y del biogás obtenido mediante el aprovechamiento de los residuos de la propia EDAR.

La planta tiene capacidad para producir unos 400 kilos diarios de hidrógeno verde. Canal prevé destinar casi la mitad a repostar camiones y contribuir a la descarbonización de la movilidad pesada. El resto podrá emplearse en procesos industriales y en la fabricación de biocombustibles sintéticos.

Un proyecto experimental de biometano sintético

El centro acoge también un proyecto de producción de biometano sintético o e-metano. Este combustible renovable se obtendrá combinando parte del hidrógeno verde generado en la EDAR con el dióxido de carbono extraído del biogás procedente de la digestión de los fangos.

El biometano resultante se inyectará en la red interna de la depuradora para aumentar la producción de calor y electricidad en la propia instalación.

Hasta 12 millones de litros diarios de agua regenerada de alta calidad

La EDAR Arroyo Culebro puede producir diariamente hasta 30 millones de litros de agua regenerada para el riego de zonas verdes y el baldeo de calles. Su sistema avanzado de ultrafiltración y ósmosis inversa permite obtener además hasta 12 millones de litros diarios de agua de máxima calidad para usos industriales y para la producción de hidrógeno verde.

Desde 2012, la instalación suministra agua regenerada para fabricar papel completamente reciclado. Durante el último año, esta industria utilizó cerca de 3 hectómetros cúbicos de los 15 hectómetros cúbicos de agua reutilizada en la Comunidad de Madrid.

La depuradora trata las aguas residuales generadas por 1,2 millones de habitantes y suma ahora a esa función la producción de agua regenerada, energía renovable e innovadores combustibles.