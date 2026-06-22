La CHT invierte 9 M€ en la conservación de las zonas regables del Ambroz y Alagón

Los contratos cubrirán hasta 2029 la explotación y el mantenimiento de infraestructuras que atienden cerca de 40.000 hectáreas en Cáceres.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha iniciado la ejecución de los contratos de explotación, mantenimiento y conservación de las zonas regables del Ambroz y del Alagón, en la provincia de Cáceres, para el periodo 2026-2029. La inversión conjunta supera los nueve millones de euros y busca garantizar la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas gestionadas por el organismo.

Las contrataciones, licitadas en noviembre de 2025, permitirán dar continuidad a las labores de apoyo durante las campañas de riego, vigilancia e inspección, gestión administrativa y mantenimiento preventivo y correctivo.

Dos contratos para el Ambroz y el Alagón

El contrato correspondiente a la zona regable del Ambroz ha sido adjudicado por 1,22 millones de euros, IVA incluido, a la UTE formada por Construcciones Araplasa e Indragua Ingeniería.

Por su parte, la UTE Gévora Construcción–Inyges Consultores se encargará de los trabajos en la zona regable del Alagón por un importe de 7,79 millones de euros, IVA incluido.

Las actuaciones abarcarán canales principales, acequias y elementos complementarios como desagües, compuertas de regulación, limpiarrejas, acueductos y sifones.

Cerca de 40.000 hectáreas de regadío

La zona regable del Ambroz se abastece desde el embalse de Baños y cuenta con una superficie neta de 5.241 hectáreas y una dotación media anual concedida de 8.000 metros cúbicos por hectárea.

Las zonas regables del Alagón reciben agua desde el embalse de Valdeobispo. La margen derecha comprende aproximadamente 15.600 hectáreas y cerca de 2.400 propietarios, mientras que la margen izquierda alcanza unas 18.450 hectáreas y reúne alrededor de 2.600 propietarios.