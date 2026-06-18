Navarra destinará 289 M€ hasta 2030 al abastecimiento y saneamiento urbano

La revisión del Plan Director del Ciclo Integral del Agua prevé inversiones en redes, depuración, digitalización y resiliencia climática para garantizar el servicio a toda la población de la Comunidad Foral.

El Gobierno de Navarra invertirá 289 millones de euros entre 2025 y 2030 para reforzar el abastecimiento y saneamiento urbano en la Comunidad Foral. La inversión forma parte de la revisión del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030 , presentada este lunes por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

Con esta nueva programación, el volumen total de inversión movilizado por el plan alcanzará los 477,2 millones de euros entre 2019 y 2030, tras los más de 188 millones ejecutados durante el primer sexenio de vigencia del documento.

Abastecimiento y saneamiento concentran la inversión

La revisión del plan contempla una inversión media anual de 48,2 millones de euros. Del total previsto para el periodo 2025-2030, el 86,6 % se destinará a infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

En concreto, las actuaciones de abastecimiento absorberán 132,3 millones de euros, mientras que las inversiones en saneamiento alcanzarán los 118,6 millones. A ello se suman 26,9 millones de euros para digitalización y 7,8 millones para acciones relacionadas con el conocimiento, la sensibilización y la divulgación.

La financiación procederá principalmente del canon de saneamiento, que cubrirá el 43 % del presupuesto, y del Plan de Infraestructuras Locales (PIL), que aportará el 36 %. Las entidades locales asumirán el 15 % restante y otro 6 % procederá de fuentes complementarias, entre ellas fondos europeos.

Balance del primer sexenio

Según los datos presentados por el Ejecutivo foral, las inversiones realizadas entre 2019 y 2024 han contribuido a mejorar la garantía de abastecimiento, incrementar la gestión mancomunada, reforzar la calidad del agua y avanzar en digitalización y resiliencia climática.

El balance también refleja una reducción de las pérdidas en las redes y un descenso del consumo de agua captada. Además, el 97 % de la población navarra consume actualmente agua sometida a tratamiento biológico.

Por otra parte, se observa un aumento de la demanda de recursos procedentes de Itoiz y del Canal de Navarra, mientras disminuye el peso de otras fuentes de abastecimiento como manantiales y captaciones vinculadas al Ebro.

La ETAP de La Pedrera como ejemplo

La presentación de la revisión del plan se ha celebrado en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Pedrera, en Tafalla, donde se han invertido 4,13 millones de euros para ampliar y modernizar las instalaciones.

Las actuaciones han permitido duplicar la capacidad de tratamiento de la planta, pasando de 100 a 200 litros por segundo, incorporar un nuevo depósito con capacidad para 10.000 metros cúbicos de agua tratada e instalar sistemas de carbón activo.

Gracias a estas mejoras, la infraestructura podrá abastecer con agua procedente de Itoiz y del Canal de Navarra a más de 32.000 habitantes de 21 localidades, entre ellas Tafalla, Olite, Falces y Peralta. Además, está prevista una nueva actuación para mejorar el bombeo desde el Canal de Navarra, con una inversión de 328.000 euros dentro del periodo de planificación 2026-2028.