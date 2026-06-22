Miguel Tejero: «El fósforo es todavía más complicado que la medición de nitratos»

Miguel Tejero, director del Departamento Comercial e Internacionalización de Riegosalz, abordó en el tercer taller de Conexión Agua – Talleres Regadío las decisiones técnicas que condicionan la fiabilidad de una instalación destinada a monitorizar el caudal y la calidad de las aguas de retorno.

Durante su intervención, explicó los tres niveles de tecnificación contemplados por la Solución E del PERTE. El nivel E1 combina el aforo puntual con la toma de muestras; el E2 incorpora una sección de control y la medición continua del caudal; y el E3 añade el seguimiento en tiempo real de parámetros de calidad como los nitratos, los nitritos, los fosfatos o la conductividad eléctrica.

Tejero insistió en que cada estación debe diseñarse de acuerdo con la representatividad del punto, el tipo de cauce y el rango de caudales previsto. También diferenció entre parámetros cuya medición continua está más consolidada y otros que siguen presentando dificultades. Mientras que la conductividad y los nitratos pueden controlarse mediante equipos disponibles, el fósforo requiere analizadores, reactivos, filtración de muestras y un consumo energético considerable.

La ubicación de los sensores y las necesidades de mantenimiento completaron su exposición. Los equipos pueden instalarse directamente en el cauce o dentro de una cubeta protegida alimentada por una bomba, una solución que facilita el acceso y garantiza la renovación del agua. Su recomendación final fue considerar desde el diseño tanto las variables realmente necesarias como el coste y el mantenimiento de la instalación.