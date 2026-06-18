Andreu Iglesias, nombrado nuevo presidente del Catalan Water Partnership

Andreu Iglesias, director de Ingeniería, Operación y Mantenimiento en Sorigué, asume la presidencia del clúster, tomando el relevo de Jordi Cros, director de Innovación de ADASA, quien había sido presidente durante los últimos ocho años. La junta incorpora ocho nuevos miembros y representa la renovación más importante de los últimos años.

El Catalan Water Partnership celebró este miércoles su XVIII Asamblea General, en una jornada marcada por el relevo en la presidencia del clúster y por la renovación de una parte significativa de su junta directiva. La asamblea sirvió para hacer balance de la actividad del CWP durante 2025, presentar las líneas de trabajo previstas para el periodo 2026-2027 y aprobar las cuentas anuales y el presupuesto de la entidad. La jornada también incluyó la presentación de los nuevos socios del clúster.

El mandato de los últimos ocho años

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la despedida de Jordi Cros, director de Innovación de ADASA, que finaliza su etapa como presidente del Catalan Water Partnership después de ocho años al frente de la entidad. También se reconoció la trayectoria de Miquel Rovira, director del Área de Sostenibilidad de Eurecat, que ha formado parte de la Junta Directiva del clúster desde su creación, en 2008, hasta la actualidad, ocupando en el pasado los cargos de vicepresidente y secretario.

Durante este mandato de ocho años, el CWP ha ampliado su papel como agente de referencia en el impulso de la innovación, la competitividad, la internacionalización y la colaboración dentro del sector del agua. El número de socios ha pasado de 81 miembros en 2018 a 172 en 2026, un crecimiento que refleja la capacidad del CWP para atraer y conectar a un número creciente de entidades y empresas vinculadas al uso sostenible del agua, y que también se ha traducido en una mayor actividad en proyectos y en el impulso de iniciativas colaborativas de mayor alcance.

Entre 2018 y 2026, el CWP ha acumulado un total de 101 proyectos, con 70 proyectos coordinados directamente por el clúster, 252 socios participantes, 6,3 M€ de presupuesto gestionado por el CWP, 22,5 M€ de ayudas captadas para los socios y un impacto total de 86,8 M€ en estos proyectos. También se ha reforzado la estructura interna: los ingresos se han multiplicado por tres, mientras que el equipo ha pasado de 3,5 a 11 personas.

A nivel internacional, entre 2018 y 2026, el CWP ha impulsado 46 actividades internacionales, con la participación de 176 empresas y presencia en una veintena de países. Esta actividad ha incluido 11 misiones comerciales, 25 ferias internacionales, 5 acuerdos de colaboración y 5 visitas y acciones de matchmaking.

En cuanto a la organización de jornadas de transferencia de conocimiento, el CWP ha organizado y participado en más de 500 jornadas, con más de 22.000 asistentes acumulados y más de un millar de socios ponentes a lo largo del periodo. Estas cifras evidencian la capacidad del clúster para generar espacios de encuentro, transferencia de conocimiento y conexión entre los diferentes agentes del sector.

Finalmente, esta etapa también ha estado marcada por el reconocimiento europeo a la gestión del clúster. Después de obtener el Bronze Label, el CWP alcanzó el Gold Label en 2021 y lo ha mantenido hasta la actualidad, con la última renovación el pasado mes de noviembre de 2025, consolidando una trayectoria de excelencia en la gestión y en el impacto del clúster que solo unas pocas asociaciones tienen.

Jordi Cros, en su discurso de despedida, quiso expresar su agradecimiento a los socios, al equipo del CWP y al resto de la junta directiva que lo ha acompañado durante estos años, y concluyó afirmando que: “En estos ocho años hemos más que duplicado el número de socios y casi triplicado nuestro presupuesto, pero nuestro objetivo continúa siendo el mismo: ayudar a nuestros socios a ser más competitivos, más innovadores y más preparados para afrontar los retos del presente y del futuro”.

Elección de la nueva junta del clúster

En el marco de la asamblea, los socios del CWP eligieron por unanimidad la nueva junta directiva, que estará presidida por Andreu Iglesias, director de Ingeniería, Operación y Mantenimiento en Sorigué. El nuevo presidente asume el cargo con la voluntad de dar continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora y, al mismo tiempo, impulsar nuevas oportunidades de colaboración, innovación y proyección internacional del sector del agua. Andreu Iglesias es ingeniero industrial por la ETSEIB y PDD por IESE, y cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos e infraestructuras complejas. Sorigué es socio del CWP desde 2014, y Andreu Iglesias es miembro de la junta directiva, donde ejercía como tesorero desde 2018.

El nuevo presidente lanzó un mensaje claro para la nueva etapa del clúster: mantener el liderazgo en innovación, internacionalización y transferencia de conocimiento, al tiempo que se refuerza el posicionamiento del sector del agua como un actor estratégico de país.

En este sentido, remarcó que el futuro del sector pasa por un cambio de percepción colectiva: “Es necesario que la sociedad reconozca el verdadero valor del agua”. Según destacó, este reconocimiento es clave no solo para fortalecer el sector, sino también para garantizar la atracción de talento y afrontar con garantías los grandes retos vinculados al cambio climático, la sostenibilidad y la transformación de las infraestructuras.

La nueva junta directiva incorpora a Ester Vilanova, de Amphos21, como vicepresidenta; Laia Llenas, del Centro Tecnológico BETA de la UVic-UCC, como secretaria; y Jordi Johé, de Aqualia, como tesorero. También formarán parte de la junta, como vocales, Xavier Yagüe, de HIDROTEC, y Jaume Alsina, de Encofrados Alsina, que ya formaban parte de la anterior junta directiva. Se incorporan como nuevos miembros Xavier Bernat, de Veolia; David Gimenez, de Fluidra; Begoña Martínez, del Consorci Besòs Tordera; Ignasi Rodríguez-Roda, de la Universitat de Girona; Guillem Solé, de Derypol; Xavier Torret, de BGEO; y Maria Indurain, de Aigües del Prat.

Con esta renovación, el Catalan Water Partnership inicia una nueva etapa manteniendo el compromiso de seguir trabajando para mejorar la competitividad global de las entidades asociadas, promover la innovación y dar respuesta a los retos actuales y futuros del sector del agua. El sector del uso sostenible del agua, según el último estudio realizado por ACCIÓ, representa más de 8.704 M€, lo que equivale a casi el 3 % del PIB, y más de 26.000 puestos de trabajo.

La jornada contó con la clausura de Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, quien destacó que “el sector del agua crea actividad económica, conocimiento y contribuye a resolver retos de país y globales”, y finalizó con un espacio de networking entre los asistentes.