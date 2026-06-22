Yolanda Gimeno: «El agricultor regante debería ser protagonista de una gestión hídrica sostenible»

Yolanda Gimeno, técnica de Medio Ambiente de Riegos del Alto Aragón, presentó en el tercer taller de Conexión Agua – Talleres Regadío la evolución de la red con la que la entidad controla sus retornos a cauces superficiales. El proyecto cuenta con trece puntos de alta tecnificación distribuidos en un territorio de unas 135.000 hectáreas y permite monitorizar alrededor del 84 % de la superficie y de los retornos del sistema.

La red es el resultado de un trabajo iniciado en 2007, que ha pasado por distintas etapas de medición, cuantificación y modelización científica antes de alcanzar el control automatizado. Las estaciones registran cada quince minutos el caudal y parámetros como la temperatura, la conductividad eléctrica, los sólidos disueltos, los nitratos y los nitritos. Una estación singular, situada en el barranco de la Violada, incorpora además la medición continua de fósforo.

Gimeno subrayó que relacionar la calidad con la cantidad de agua resulta imprescindible para conocer las masas de nutrientes exportadas. También explicó que la combinación de un riego óptimo y una fertilización razonada puede reducir hasta un 51 % las cargas de nitratos lixiviados, manteniendo e incluso incrementando el rendimiento de las cosechas.

La ponente defendió, finalmente, una gestión basada en la participación de agricultores, técnicos, administraciones y comunidades de regantes. Estas últimas, señaló, pueden ejercer de puente entre los objetivos ambientales de la cuenca y las decisiones adoptadas en cada parcela, convirtiendo los datos en medidas concretas sobre el riego y la fertilización.