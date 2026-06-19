La CHE publica su nuevo Plan Especial de Sequías de la Cuenca del Ebro

El documento sustituye al plan de 2018 e incorpora mejoras en los indicadores, el abastecimiento urbano y la gobernanza de los episodios de sequía.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha publicado el nuevo Plan Especial de Sequías (PES) de la demarcación, que sustituye al aprobado en 2018. El documento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de junio , tras un proceso de tramitación iniciado con la primera consulta pública en marzo de 2023.

El nuevo plan mantiene la continuidad técnica del anterior, pero actualiza la delimitación de las unidades territoriales, los indicadores empleados para diagnosticar situaciones de sequía y escasez, la respuesta de los abastecimientos urbanos y los mecanismos de gobernanza.

Nuevas unidades territoriales e indicadores

Entre los cambios territoriales, la anterior unidad del Bajo Ebro se divide ahora en dos subsistemas diferenciados: Bajo Ebro y Siurana. También se modifican los límites de las unidades correspondientes a las cuencas del Irati, Arga y Ega, y a las del Bayas, Zadorra e Inglares, de forma que la Rioja Alavesa quede integrada en esta última.

La revisión adapta además los indicadores a la incorporación de los embalses de Enciso, Albagés y Cañón de Santolea. También actualiza los umbrales y las series utilizadas en infraestructuras como Las Torcas y Mequinenza, corrige los datos históricos de Barasona-Joaquín Costa e incorpora índices complementarios para el río Guatizalema y el abastecimiento de Huesca, así como para el río Yalde y su sistema de suministro.

Más atención al abastecimiento urbano

El nuevo PES recoge los 18 planes de emergencia de las poblaciones de más de 20.000 habitantes e incorpora un anexo con orientaciones para los sistemas urbanos elaborado a partir de la experiencia de la sequía de 2023.

En materia de gobernanza, se establecen criterios orientativos para declarar una Situación Excepcional por Sequía Extraordinaria. El documento recomienda constituir la Comisión Permanente de Sequía cuando más del 30 % de la cuenca se encuentre en situación de escasez y disolverla cuando ese porcentaje descienda por debajo del 10 %. También aconseja que otros abastecimientos y usuarios elaboren sus propios planes de contingencia.

Nuevos informes a partir de julio

La aprobación del plan obliga ahora a adaptar los informes mensuales de seguimiento a los nuevos criterios. La CHE prevé publicar los primeros documentos actualizados a partir de julio.

Los municipios con más de 20.000 habitantes deberán revisar sus planes de emergencia para ajustarlos al nuevo PES, mientras que el resto de municipios y usuarios están llamados a preparar instrumentos propios de respuesta ante futuros episodios de sequía.