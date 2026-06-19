Medir el agua que vuelve en el regadío: del control de los retornos a la gestión en tiempo real

La intervención descendió entonces hasta los desagües. En 2014, una de las primeras dificultades fue determinar qué estructura permitía medir correctamente el caudal en cauces abiertos, irregulares y sometidos a condiciones cambiantes. Después de probar distintas soluciones metálicas, la comunidad comenzó a ejecutar secciones de aforo in situ con su propia brigada.

La razón de ese esfuerzo quedó resumida en una de las afirmaciones centrales de la ponencia: una medición de calidad aislada pierde su valor cuando no está acompañada por una buena medición de cantidad. Para calcular la masa de nitrógeno exportada no basta con conocer la concentración; hay que relacionarla con el volumen de agua que atraviesa el punto de control.

El esquema de la estación presentado por Gimeno mostró cuatro componentes conectados: una sección normalizada para aforar el agua, sondas sumergidas para analizarla, paneles fotovoltaicos y baterías para alimentar la instalación, y equipos de telemetría encargados de transmitir la información. A esa arquitectura se añaden protecciones frente al vandalismo y soluciones destinadas a evitar que los sedimentos y los aterramientos alteren las lecturas.

Las estaciones realizan mediciones cada quince minutos. Registran caudal, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos disueltos, nitratos y nitritos. Doce de ellas responden a una configuración general; la decimotercera, situada en el barranco de la Violada, incorpora además el análisis continuo de fosfatos y un sistema integrado de filtración de muestras.

La elección de los puntos no fue uniforme ni automática. Se buscó representar el territorio y reforzar el control en las zonas consideradas más críticas o con mayor afección sobre determinadas masas de agua. Con los trece emplazamientos, Riegos del Alto Aragón controla alrededor del 84 % de su superficie y de sus retornos de riego.

La plataforma digital permite consultar la localización de las estaciones, observar los valores instantáneos y seguir la evolución histórica de las variables. Esos registros serán la base para elaborar balances en cada punto y se transmiten de manera continua a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A partir de ahí, la exposición abandonó la infraestructura para entrar en la gestión. Gimeno explicó que Riegos del Alto Aragón trabaja con un enfoque de cargas máximas admisibles —TMDL— que diferencia entre lo que sucede en el desagüe y lo que ocurre en la masa de agua receptora. En el primero interesa conocer la masa exportada; en la segunda, la concentración resultante.

La red permite comprobar la evolución de esas cargas, introducir márgenes de seguridad y evaluar de forma continua la respuesta de cada cuenca a los cambios en el riego y la fertilización. La medición deja así de ser una fotografía puntual para integrarse en un proceso de mejora de las prácticas agrarias.

El final de la ponencia amplió todavía más el foco. Para Gimeno, la regulación no puede resolver por sí sola un problema de contaminación difusa en el que intervienen distintas actividades, escalas y responsabilidades. La propuesta pasa por coordinar a administración, técnicos, servicios y regantes, y por trabajar simultáneamente en el ámbito de la demarcación, en las cuencas territoriales y en la parcela.

En esa estructura, las comunidades de regantes ocupan una posición intermedia. Su papel es trasladar los objetivos generales de calidad de una cuenca hasta decisiones operativas sobre el agua, el fertilizante y el manejo del suelo. El agricultor, defendió Gimeno, debe participar en el diseño, la implantación y la evaluación de las soluciones, en lugar de limitarse a recibir instrucciones.