La C. R. Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo ejecuta el Proyecto de Digitalización del PERTE

Nos complace informarles que nuestra entidad ha completado la ejecución del Proyecto de Inversiones Estratégicas para la Digitalización de la Comunidad de Regantes Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo.

Este proyecto se ha ejecutado en el marco de la Segunda convocatoria de subvenciones (2024) en concurrencia competitiva de proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE Digitalización del Ciclo del Agua), regulada mediante la Orden TED/1148/2024, de 18 de octubre.

Entre las actuaciones contempladas en este proyecto, destaca la ejecución de 4 cabezales de fertirrigación comunitaria asociados a cada una de las balsas que dan servicio a diferentes zonas, para que la comunidad pueda dar un nuevo servicio a los usuarios, poniendo a su disposición horas de riego con abono incluido (G); la renovación de 3509 unidades de contadores, que quedan integrados en el sistema de gestión de la entidad, con telelectura (C2) y la instalación de sondas de humedad del suelo para la monitorización y optimización del riego (D) como partidas más importantes en un proyecto holístico que abarca los distintos ámbitos de toda la gestión de la Comunidad de Regantes, que además se podrá gestionar por el personal de la entidad desde un mismo programa de gestión especializado para entidades de riego: Moval Regadío.

Para hacer realidad esta transformación digital, la Comunidad de Regantes ha obtenido por Resolución Definitiva la aprobación de un importe total de ayuda de 924.500,64€ financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU, gestionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se reparten entre las distintas soluciones digitales indicadas.

Este proyecto aporta ventajas no solo a los comuneros, al hacer más eficiente el sistema de riego, sino también a la sostenibilidad de los recursos hídricos disponibles y del medio ambiente.

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