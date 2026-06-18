Félix Romero, nuevo presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental

El nuevo presidente sitúa entre sus prioridades las inversiones hidráulicas pendientes, la digitalización del ciclo del agua y el refuerzo de Acosol.

La Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha elegido a Félix Romero Moreno como nuevo presidente de la entidad. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella dirigirá el organismo hasta las próximas elecciones municipales.

Romero afronta un mandato de aproximadamente un año, durante el que se ha comprometido a culminar los proyectos en ejecución y avanzar en las actuaciones consideradas urgentes para los once ayuntamientos que integran la comarca.

Inversiones hidráulicas y digitalización

Entre las principales líneas de trabajo anunciadas figura el impulso de las inversiones pendientes del Plan de Infraestructuras Hidráulicas, con actuaciones dirigidas a reforzar el abastecimiento, el saneamiento y la digitalización del ciclo integral del agua.

El nuevo presidente también ha planteado recuperar los Planes de Inversión Mancomunada como instrumentos de planificación plurianual para coordinar proyectos comunes en ámbitos como el agua, el saneamiento, los residuos, las infraestructuras turísticas y los equipamientos municipales.

Asimismo, Romero ha defendido la continuidad del trabajo de Acosol y ha asegurado que la Mancomunidad mantendrá sus esfuerzos tanto en la distribución de agua como en la gestión del saneamiento, con criterios de calidad, sostenibilidad y respeto ambiental.

Apoyo a los municipios

El presidente ha situado la cooperación con los ayuntamientos como eje de su mandato, mediante una hoja de ruta para cada municipio, compromisos verificables y un seguimiento permanente de las actuaciones.

Junto con las infraestructuras hidráulicas, Romero ha señalado como prioridades la modernización del Complejo Medioambiental, la mejora de la recogida y el reciclaje y el fortalecimiento de la marca turística Costa del Sol Occidental.