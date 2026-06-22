Xylem Vue: la digitalización del agua en Europa permitirá un modelo proactivo para responder a nuevos desafíos en un entorno incierto y complejo

Los contadores inteligentes de agua se convierten en elementos estratégicos, y supone poner el foco en el valor del dato para decidir, operar y gestionar mejor los recursos hídricos.

El pasado mes de mayo, Bruselas abrió un periodo de consultas invitando a los distintos actores del sector del agua a colaborar en el impulso de la digitalización hídrica a distintos niveles, centrándose en aspectos clave tales como el despliegue de contadores inteligentes (smart metering) y sensores que permitan mejorar la gestión del agua en toda la UE.

La digitalización está empezando a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad. El Banco Europeo de Inversiones anunció el pasado año un programa que supondrá la inversión de 15.000 millones de euros entre 2025 y 2027 para proyectos relacionados con el agua. La Unión Europea designó al agua a la categoría de infraestructura estratégica, como uno de los cinco pilares de una reasignación de fondos de la política de cohesión por valor de 34 600 millones de euros. Ya se han reasignado 3 100 millones de euros a la resiliencia hídrica en 16 Estados miembros. Por otro lado, el Gobierno de España ya cifra en más de 1.200 millones de euros la inversión movilizada por el PERTE en nuestro país.

Transformar datos en valor para la toma de decisiones

Durante décadas se han gestionado las redes de abastecimiento reaccionando a los acontecimientos. Hoy, la digitalización y el análisis avanzado de datos permiten ya el acceso a suficiente información como para comprender e interpretar patrones de consumo, el comportamiento real de la demanda de agua o la evolución de indicadores de rendimiento. En este sentido, “los operadores ya caminan hacia un principio fundamental: no se puede gestionar aquello que no se puede medir. El smart metering representa no solo una nueva generación de dispositivos, sino el máximo exponente del valor estratégico del dato y de la transformación digital”, apunta Humberto Morales, responsable del Área de Abastecimiento de Agua Potable de Xylem Vue.

Para el experto, “los contadores de agua hace ya tiempo que dejaron de ser un mero elemento de facturación para ocupar un papel estratégico en la gestión diaria, proporcionando visibilidad en tiempo real, capacidad predictiva sobre la demanda y constituyendo un instrumento clave para la detección temprana de anomalías”.

Pasar de 4 o 6 lecturas anuales a 8.760 registros horarios cada año supone, sin duda, un cambio de paradigma en la gestión del agua. Según Xylem Vue, la disponibilidad de información continua y en tiempo real ya aporta capacidad de anticipación y facilita la evolución hacia un modelo más proactivo, eficiente y preparado para responder a los nuevos desafíos del sector del agua. Estos nuevos retos “no solo son tecnológicos, sino organizativos y generacionales”, señala Jaime Barba, CEO de Idrica y general manager de Xylem Vue.

Las redes de agua, autopistas de información

Avanzar en el impulso de la transformación digital, como uno de los objetivos fijados por Bruselas, permitirá a los operadores del sector dar voz a las conducciones de agua. Tradicionalmente, las redes de abastecimiento han venido sirviendo para transportar agua desde distintos puntos de producción hasta el usuario final. Hoy, estos sistemas ya no solo distribuyen agua, también transportan algo sumamente valioso: información.

Cada contador inteligente o sensor de presión instalado en la red contribuye a construir una visión mucho más completa del sistema. Las redes ya no son únicamente infraestructuras físicas, también son infraestructuras de conocimiento. Y ese conocimiento resulta esencial para gestionar un recurso vital cada vez más condicionado por la incertidumbre climática, la presión regulatoria y el creciente impacto del envejecimiento de infraestructuras.

Este año es clave para avanzar en este profundo proceso de cambio. La iniciativa de Bruselas ya ha situado el foco donde realmente debe estar: en el valor del dato. Las organizaciones capaces de incorporarlo como un activo estratégico no solo estarán mejor preparadas para desenvolverse en un entorno cada vez más complejo e incierto. Estarán contribuyendo a proteger nuestra capacidad de tomar mejores decisiones. Y en este contexto, para Humberto Morales, responsable del Área de Abastecimiento de Agua Potable de Xylem Vue, “la diferencia no solo la marcarán quienes dispongan de más información, sino quienes sean capaces de convertir esa información en determinación para decidir, operar y gestionar mejor”.