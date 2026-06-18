La Comunidad de Regantes Riego por Goteo Pla del Moro ejecuta su Proyecto de digitalización del PERTE

La Comunidad de Regantes Riego por Goteo Pla del Moro completa la ejecución del Proyecto de inversiones estratégicas para la digitalización de la Comunidad de Regantes Riego por Goteo Pla del Moro.

Este proyecto está financiado en el marco de la Segunda convocatoria de subvenciones (2024) en concurrencia competitiva de proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE Digitalización del Ciclo del Agua) regulado mediante la Orden TED/1148/2024, de 18 de octubre y supone un avance clave en la eficiencia del riego agrícola mediante el uso de soluciones digitales innovadoras.

En un contexto de creciente exigencia en la gestión del agua para riego, la incorporación de herramientas digitales supondrá un avance clave para disponer de información más precisa, mejorar la planificación y reforzar la gestión eficiente de los recursos hídricos de nuestra entidad.

Para alcanzar estos objetivos, se han ejecutado mejoras clave clasificadas en las siguientes Soluciones Digitales:

SOLUCIÓN DIGITAL A: Mejoras en página web, tramitación electrónica y canal de denuncias, integrados en el sistema de gestión.

Mejoras en página web, tramitación electrónica y canal de denuncias, integrados en el sistema de gestión. SOLUCIÓN DIGITAL B: Actualización del perímetro de riego, censo de regantes y arrendatarios, inventariado de infraestructura de riego mediante GPS e implantación de visor de mapas GIS.

Actualización del perímetro de riego, censo de regantes y arrendatarios, inventariado de infraestructura de riego mediante GPS e implantación de visor de mapas GIS. SOLUCIÓN DIGITAL C.1: Se sustituirá el actual sistema de control volumétrico del pozo, basado en lectura manual, por un contador conectado a datalogger GPRS con alimentación solar autónoma, instalado sobre la brida existente.

Se sustituirá el actual sistema de control volumétrico del pozo, basado en lectura manual, por un contador conectado a datalogger GPRS con alimentación solar autónoma, instalado sobre la brida existente. SOLUCIÓN DIGITAL C.2: Renovación de parte del parque de contadores en parcelas, incluyendo retirada de los existentes y la posterior conexión de los nuevos a la una unidad remota de comunicación ya existente que permite la telemedida en la actualidad.

Renovación de parte del parque de contadores en parcelas, incluyendo retirada de los existentes y la posterior conexión de los nuevos a la una unidad remota de comunicación ya existente que permite la telemedida en la actualidad. SOLUCIÓN DIGITAL D1: Sondas de humedad volumétrica en suelo. Formado por 4 sensores CVAS instalados a profundidades a determinar según las características edafológicas en las proximidades de las casetas de hidrantes.

Sondas de humedad volumétrica en suelo. Formado por 4 sensores CVAS instalados a profundidades a determinar según las características edafológicas en las proximidades de las casetas de hidrantes. SOLUCIÓN DIGITAL G.1: Instalación de un contador del dosificador de fertilizante (G.1) instalación de una estación meteorológica Davis Vantage Pro2 Plus. (G.3) Sustitución de la bomba del pozo por una más moderna y eficiente con las características de la existente (G.5) Elaboración de los informes de seguimiento de ejecución (G.7)

El importe total de la ayuda asciende a 57.119,31€ financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU, gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se reparten entre las distintas soluciones digitales indicadas.