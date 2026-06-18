La recuperación de cauces y arroyos centra la hoja de ruta del MITECO en Doñana

El Marco de Actuaciones afronta el segundo semestre de 2026 con nuevas intervenciones en Los Mimbrales, El Partido y La Rocina.

La recuperación hidrológica de cauces y arroyos marcará las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en Doñana durante el segundo semestre de 2026. El Grupo de Trabajo Técnico del Marco de Actuaciones para Doñana ha revisado el avance de los proyectos en marcha y las nuevas intervenciones destinadas a restablecer la funcionalidad ecológica de distintos espacios del entorno.

La reunión de seguimiento ha sido dirigida por primera vez por la nueva comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo. El programa ambiental afronta esta etapa con cuatro actuaciones finalizadas y 44 de sus 55 medidas ya iniciadas. Además, se ha movilizado más del 60 % de los 348 millones de euros contemplados en su presupuesto inicial.

Los Mimbrales encara la finalización de sus obras

Entre los proyectos analizados figura la restauración de la finca Los Mimbrales, en Almonte, cuyas obras se encuentran próximas a concluir. La intervención supera los seis millones de euros y abarca algo más de 932 hectáreas de su sector oeste, con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.

Los trabajos sobre la red hidrológica incluyen el sellado de los canales de drenaje que dejaron de ser necesarios tras el cese de la actividad agrícola. También contemplan la recuperación morfológica de antiguos cauces y el rediseño de la red para restablecer su estructura y funcionalidad como ecosistemas fluviales.

Nuevas actuaciones en El Partido y La Rocina

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha impulsado la segunda fase de recuperación hidrológica del arroyo El Partido, con un presupuesto de licitación superior a dos millones de euros. La intervención se concentra en el tramo bajo del cauce, hasta el puente del Ajolí, en Almonte.

El proyecto busca reducir el riesgo de inundación en el entorno urbano de El Rocío y aumentar la infiltración de agua al acuífero durante las crecidas mediante la recuperación de brazos secundarios del arroyo. También permitirá mejorar los aportes a humedales y lagunas temporales.

En el ámbito de La Rocina se actuará sobre los arroyos de Don Nicolás y del Travesí para favorecer su restauración ambiental y geomorfológica. Con un presupuesto superior al millón de euros, los trabajos contemplan la eliminación de especies invasoras, el desbroce de matorral, la remodelación del terreno y nuevas plantaciones, entre otras medidas.

A estas intervenciones se suma la renaturalización de los meandros del paraje natural Brazo del Este, en Quintanilla-El Capitán. Las obras comenzaron en abril y cuentan con un presupuesto de 791.000 euros.

Los dos Marcos de Actuaciones para Doñana promovidos por el MITECO prevén una inversión directa superior a 700 millones de euros hasta 2028, con la participación de doce ministerios y actuaciones orientadas tanto a la restauración ambiental como al desarrollo sostenible del territorio.