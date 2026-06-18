Perú aprueba su estrategia de agua y saneamiento hasta 2050

La nueva Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento busca mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios para los 34 millones de habitantes del país.

El Gobierno de Perú ha aprobado la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 (PNMAPS 2050) , un instrumento estratégico que definirá la planificación del sector durante las próximas décadas con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura.

Impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la nueva política busca orientar las inversiones y actuaciones públicas necesarias para mejorar la cobertura, la calidad, la continuidad, la asequibilidad y la fiabilidad de los servicios, con especial atención a la población que actualmente carece de condiciones adecuadas de acceso.

Objetivos para 2050

La estrategia fija metas de largo plazo para incrementar de forma significativa la cobertura de los servicios. Entre ellas figura elevar el acceso al agua potable gestionada de manera segura del 20,7 % actual al 70,5 % en 2050.

Asimismo, plantea aumentar el acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura desde el 34,7 % hasta el 70,2 %, así como incrementar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1 % al 76,8 %.

Según el Ejecutivo peruano, estas medidas beneficiarán al conjunto de la población del país, estimada en 34 millones de habitantes, con especial incidencia sobre los más de 21,6 millones de personas que actualmente consumen agua en condiciones consideradas no óptimas.

Seguridad hídrica y fortalecimiento institucional

La PNMAPS 2050 incorpora nuevos enfoques vinculados al desarrollo territorial y a la seguridad hídrica, prestando atención tanto a la protección de las fuentes de abastecimiento como a la resiliencia de los sistemas de agua potable y saneamiento.

El documento también apuesta por reforzar las capacidades de los prestadores de los servicios y promover una mayor valoración social del agua y el saneamiento, integrando criterios de sostenibilidad y equidad en la gestión del sector.

Una hoja de ruta para las inversiones

El Gobierno peruano destaca que la nueva política permitirá ordenar y coordinar los programas, proyectos e inversiones vinculados al agua potable y al saneamiento bajo una visión común de largo plazo.

La PNMAPS 2050 ha sido elaborada conforme a la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y ha contado con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, además de aportaciones recogidas en talleres desarrollados en distintas regiones del país.

Con su aprobación, Perú establece un marco estratégico destinado a orientar la acción pública en materia de agua y saneamiento durante los próximos 25 años, con el objetivo de mejorar la salud, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de la población.